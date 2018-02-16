Rusya'da emekli bir polis, kendi imkanları ile yaptığı cinsel ilişki oyuncağına sarılmış halde ölü bulundu. Polisin cesedinin birkaç aydır durduğu ve mumyalanmış olduğu öğrenildi.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir emekli polis, ev yapımı cinsel ilişki oyuncağını kucaklarken öldü. Apartman sakinlerinin kötü kokudan şikayet etmesi üzerine yapılan incelemede, emekli polisin mumyalanmış cesedi bulundu.

AYLARCA O ŞEKİLDE BEKLEMİŞ

St. Petersburg'da yaşanan olayda, 66 yaşındaki emekli bir polisin evinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kapıyı kırarak girdikleri evde koltukta cinsel ilişki oyuncağına sarılarak yatmış halde adamın cesedini buldu. Ceset üzerinde inceleme yapan uzmanlar, adamın birkaç ay önce hayatını kaybettiğini ve cesedin kısmen mumyalanmış olduğunu belirledi.

KENDİ İMKANLARI İLE CİNSEL İLİŞKİ OYUNCAĞI YAPMIŞ

Emekli polisin çöpten bulduğu eşyalar ile cinsel ilişki oyuncağı yaptığı öğrenildi. Cinsel ilişki oyuncağında herhangi bir darbe görülmezken, adamın vücudunun bir kısmının mumyalanmış olması akıllarda soru işareti bıraktı. Diğer yandan, güvenlik güçleri ölen emekli polisin sadece bir yakınını bulabildi. Emekli polisin torunu Valery M.'ye ulaşan polislerin birkaç aydır dedesini görmediğini söylediği belirtildi.