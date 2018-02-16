Mersin'in Mut ilçesinde dev fuhuş operasyonu düzenlendi. 4 otel ve 3 gazinoya eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda gözaltına alınanlar arasında bulunan 5 kadında yapılan sağlık kontrolleri sonucu, bulaşıcı hastalık olduğu belirlendi.

Mersin'in Mut ilçesinde 4 otel ve 3 gazinoya eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği öne sürülen 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 16’sı tutuklanırken, fuhuş yaptığı belirlenen 5 kadında bulaşıcı hastalık tespit edildi.

4 OTEL VE 3 GAZİNOYA EŞ ZAMANLI BASKIN

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mut Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 4 otel ve 3 gazinoya baskın düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, ilçede fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık etmek suçlarından 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri öğrenilirken, 16 kişi tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

5 KADINDA BULAŞICI HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Fuhuş yaptıkları iddia edilen 38 kadından 5’inde ise yapılan sağlık kontrolleri sonucu bulaşıcı hastalık olduğu belirlendi. Operasyonda yakalanan 35 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.