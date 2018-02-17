Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’nin Suriye’deki Kürtlere sağladığı askeri desteğe büyük bir tepki geldi. Rusya bu desteğin Washington’ın kötü niyetinin göstergesi olduğunu belirtti.

Rusya’nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan ABD’den Suriye’deki Kürtlere sağlanan askeri desteğe sert bir eleştiri geldi. Lavrov, ABD’nin bu desteğinin Washington’ın kötü niyetinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

AFRİN HAREKATINDAN ÖRNEK VERDİ

Yaptığı açıklamalarda Türkiye tarafından başlatılan Afrin harekatına değinen Lavrov, bu harekatın ABD’nin zayıf vizyonunu ve kötü niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Öte yandan ABD’nin Suriye topraklarında yasalara aykırı bir şekilde varlık gösterdiğini söyleyen Lavrov, Amerikalıların Suriye’de başlattıkları eylemleri başından beri Kürtlerin üzerinden kurduğunu söyledi.

TÜRKİYE’NİN GÖRÜŞLERİNE DEĞİNDİ

Açıklamalarına devam eden Lavrov, Türkiye’nin Suriye ile arasında olan sınır bölgesinde Kürtlerin hakimiyet kurmasına hiçbir zaman izin vermeyeceğini her seferinde açıkladığını belirtti. Ancak ABD’nin buna rağmen Türkiye’nin görüşünü umursamadığını ve tüm süre boyunca Kürt birliklere sürekli olarak yoğun bir şekilde silah tedarik ettiklerini aktardı.

TÜRKİYE VE ABD MUTABAKATA VARMAYA KARAR VERMİŞTİ

Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında iki ülkenin mutabakata varma kararı aldığı açıklanmıştı. Ancak Türkiye’nin ABD’ye sunduğu ilk şart YPG’ye yapılan silah desteğinin kesilmesi ve FETÖ konusu oldu.