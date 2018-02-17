İstanbul’da yaklaşık 6 yıl önce patronunun karısını kaçırdığı öğrenilen şahıs patronu ve onun kardeşi tarafından silah ve tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 13 Şubat 2018 günü 28 yaşında olan Serhat Demir’in üzerine bir otomobil içinden silah ve tüfekle kurşun yağdı. Genç adamın vücuduna isabet eden kurşunlar sonucunda ağır yaralandığı öğrenildi.

6 YIL ÖNCE PATRONUNUN KARISINI KAÇIRMIŞ

İşlenen cinayet araştırıldıkça ortaya çıkan gerçekler kan dondurdu. Alınan bilgilere göre, 28 yaşındaki Serhat Demir isimli şahıs bundan 6 yıl önce Adana’dan İstanbul’a giden ve midyecilik işiyle uğraşan Davut T.’nin yanında işe giren Demir, burada bir süre sonra patronu Davut T.’nin karısı Hale T. ile sevgili oldu ve onu kaçırarak Adana’ya götürdü. Bu olaylar üzerine Davut T., karısı Hale T.’yi boşadı. Adana’da evlenen Serhat Demir ve patronunun karısı bir süre sonra boşandı. Bununla da kalmadı ikili daha sonra başkalarıyla evlendi.

KARISINI KAÇIRAN ESKİ ÇALIŞANINI KURŞUNA DİZDİ

Öte yandan yapılan soruşturmada Davut T.’nin bir düğün için Adana’ya gittiği ve bu düğünde 6 yıl önce karısını kaçırarak Adana’ya getiren ve onunla evlenen eski işçisi Serhat Demir’i öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. 13 Şubat günü de yanındaki kardeşi ile Serhat T.’nin motosikletiyle ilerlediği sıralarda onu takip eden Davut T., önce otomobille motosiklete çarptı daha sonrada yere düşen Serhat Demir’in üzerine silah ve tüfekle kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti.