E-devlet sisteminde başlatılan alt-üst aile soyağacı sorgulama sisteminin ardından şimdi de MSB’nin sitesinde yer alan ‘Şehit Listesi’ne girerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sırasında yaşanan tüm savaşlarda akrabanız olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…

E-devlet üzerinden geride bıraktığımız günlerde işleme konan alt-üst aile soyağacı sorgulama sisteminin ardından MSB’nin sitesinde yer alan ‘Şehit Listesi’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sırasında yaşanan tüm savaşlarda şehit düşen akrabalarınızı bulabileceksiniz

ŞEHİT LİSTESİ NEDİR?

Geride bıraktığımız günlerde e-devlet üzerinden işleme giren alt-üst aile soyağacı sorgulama sisteminin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından ‘Şehit Tespit Projesi’ kapsamında başlatılan ve Osmanlı’nın yıkılış döneminden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları arasında geçen tüm savaşlarda şehit olan akrabalarınızı bu sitede bulabileceksiniz. E-devlette başlayan alt-üst aile soyağacı sorgulama sistemi işleme girdiği ilk andan itibaren yaşanan yoğunluk sebebiyle çökmüş ve bir süre kullanıma kapatılmıştı. Daha sonra yeniden kullanıma açılan soyağacı sorgulama sistemine yoğunluk ilk günkü gibi devam etmişti.

ŞEHİT DÜŞEN AKRABALARINIZI BULABİLECEKSİNİZ

MSB’nin sitesinde yer alan ‘Şehit Listesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında meydana gelen savaşlarda şehit düşen akrabalarınızı tespit edebileceksiniz. İşleme konan sistemde, 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen akrabalarınızın kimliklerini siteye girerek tespit edebilirsiniz.