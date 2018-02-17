Kırıkkale’de cesedi yanmış şekilde bulunan kadının kocası söyledikleriyle herkesin kanını dondurdu. ‘Eşim beni WhatsApp’tan aradı, benzini kendi üstüne döktü korktuğum için polisi aramadım’ dedi.

Olay, Kırıkkale Bahşili ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 28 yaşında bir çocuk annesi olan Ganime Varsak’ın yanmış halde cesedi bulundu. Genç kadının cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan kocası V.S, anlattıklarıyla dehşete düşürdü.

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜLEREK YANMIŞ

Genç kadının üzerine benzin dökülerek yanmış olan cesedinin teşhisi sonrasında kocası V.S, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. VÇS’nin ifadesinden sonra serbest kaldığı öğrenildi.

GARDIROPTAN BAŞKA BİR ADAM ÇIKMIŞ

Alınan bilgilere göre bir eczanede çalıştığı öğrenilen genç kadının kocası emniyette verdiği ifadede, bundan yaklaşık 5 gün önce öğle saatlerinde eve gittiğini ve karısının evde olduğunu gardıroptan da başka bir adam çıktığını söyledi.

KARISI İSTEDİĞİ İÇİN BENZİN ALDILAR

İfadesinde, karısıyla gardıroptan çıkan adam yüzünden kavga ettiklerini ancak daha sonra barıştıklarını ve karısının isteği üzerine benzinliğe giderek bir bidon benzin aldıklarını söyledi. Benzini alıp eve geldiklerini söyleyen V.S, karısının eve girmediğini ve arabada bir şey unuttuğunu söyleyerek aşağıya indiğini belirtti.

WHATSAPP’TAN ARAYARAK BENZİNİ ÜZERİNE DÖKMÜŞ

Karısının psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen V.S, karısının bir gün sonra kendisini whatsapp’tan görüntülü aradığını ve benzini önce kendi üzerine daha sonrada arabaya döktüğünü söyledi. Arabayı ateşe veren kadının kendisinin de alev aldığı öğrenildi.