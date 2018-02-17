﻿ Flaş! Sınırdaki Toplanma Merkezine Saldırı: Yaralı Askerlerimiz Var

Flaş! Sınırdaki Toplanma Merkezine Saldırı: Yaralı Askerlerimiz Var

Hatay Kırıkhan ilçesinde yer alan ÖSO toplanma merkezine düzenlen saldırı sonucunda 5 ÖSO askeri ile 2 Mehmetçiğimiz yaralandı.Alınan bilgilere göre, Suriye sınırında yer alan Hatay Kırıkhan ilçesinde bulunan Kaletepe Sınır

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Flaş! Sınırdaki Toplanma Merkezine Saldırı: Yaralı Askerlerimiz Var
Flaş! Sınırdaki Toplanma Merkezine Saldırı: Yaralı Askerlerimiz Var Tarih: 2018-02-17 Saat: 18:03:56
Güncelleme : 2018-02-17 18:03:56

Hatay Kırıkhan ilçesinde yer alan ÖSO toplanma merkezine düzenlen saldırı sonucunda 5 ÖSO askeri ile 2 Mehmetçiğimiz yaralandı.Alınan bilgilere göre, Suriye sınırında yer alan Hatay Kırıkhan ilçesinde bulunan Kaletepe Sınır

Karakoluna PKK ve YPG’li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Düzenlenen havanlı saldırı sonucunda 5 ÖSO askeri ile 2 Mehmetçiğimiz yaralandı.

HAVANLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Bugün saat 15.00 sularında yapılan havanlı saldırı sonucunda askerlerimizin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Suriye sınırında yer alan Hatay Kırıkhan ilçesi Kalatepe Sınır Karakoluna PKK ve YPG’li teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 5 ÖSO askeri ile 2 Mehmetçiğimiz yaralandı. Yaralıların olay yerine çağırılan ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Hatay Kırıkhan'dan gelen saldırı haberinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dakika bilgisi olarak paylaştığı acı haber Türkiye'yi derinden sarstı. Yapılan açıklamada, Hakkari Şemdinli ilçesinde terö örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucunda 1 askerimizin şehit düştüğü 1 askerimizin de yaralandığı duyuruldu. Öte yandan Afrin Zeytin Dalı operasyonu kapsamında da 1 askerimizin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

 

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