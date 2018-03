Esad rejiminin resmi haber ajansı tarafından Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığını iddia eden bir haber yaparak hainlerin sözcülüğüne savundu. Bu yalan habere ilk tepki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan geldi. Twitter hesabından yanıt veren Çavuşoğlu, "Yalanı kes!" dedi.

Suriye rejimine bağlı haber ajansı SANA tarafından yapılan bir haberde, Türkiye’nin Afrin'in Aranda köyünde kimyasal silah kullandığı iddia edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu yalan haberi tweeter’den sert bir tepki ile karşıladı.

ESAD REJİMİNİN HABER AJANSI YALAN HABERİ SERVİS ETTİ

Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin haber yapan Suriye rejiminin haber ajansı SANA, kaynak olarak bölgedeki terör örgütü PYD/YPG’yi gösterdi. Daha sonra ise ismi verilmeyen bir Türk yetkilinin haberi yalanladığı belirtildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: "YALAN SÖYLEMEYİ KES"

İngiliz haber ajansı Reuters, SANA'nın haberini bütün dünyaya servis ederken, ilk tepki ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı İngilizce açıklamada, "What a reliable source you have? Stop lying" yani "Kaynağınızın güvenilirliği nedir? Yalan söylemeyi kes!" ifadelerini kullandı. İşte Bakan Çavuşoğlu’nun o tweetleri;