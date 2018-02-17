Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyinde başlatılan hava harekatı kapsamında terör mevzileri bir bir imha edildi. İşte detaylar…

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın Kuzeyinde başlattığı hava harekatı kapsamında terör yuvalarını yerle bir etti. Tespit edilen terör mevzileri bir bir imha edildi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son açıklamada, Irak’ın Kuzeyinde Türk jetleriyle başlatılan hava harekatı kapsamında terör mevzilerinin bir bir imha edildiği belirtildi. Terör örgütlerine ait olan mevzilerin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TERÖR MEVZİLERİNE BOMBA YAĞDI

Alınan bilgilere göre, Kuzey Irak Hakurk bölgesinde 17 Şubat 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla gerçekleştirilen tespitler sonucunda saldırı hazırlığında olan teröristlere yönelik başlatılan hava harekatı sonucunda tespit edilen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği öğrenildi. Yapılan son açıklamada, belirlenen bölgelerde teröristlere ait olan sığınak, barınak ve silahların Türk jetleri ile düzenlenen hava harekatı sonucunda yerle bir edildiği belirtildi. Türk jetlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonrasında güvenli bir şekilde üstlerine döndüğü bilgisi de paylaşıldı.

AFRİN’DE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın Kuzeyinde PKK’lı teröristlere karşı olan mücadelesini devam ettirirken Suriye’nin Afrin kentinde başlattığı Zeytin Dalı operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor. TSK ve ÖSO birlikleri ortak bir şekilde terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve DEAŞ’a karşı başlattığı operasyonlarda başarılı bir şekilde ilerliyor.