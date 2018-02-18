İngiltere’de 11 yaşında menopoza girerek doktorları şaşkına çeviren Amanda Lewis için asla hamile kalamayacak demişti. Ancak Lewis gördüğü IVF tedavisi sonucunda 30 yaşında hamile kaldı. Genç kadın şimdilerde 3 aylık hamile.

Olay, İngiltere’de o zamanlar 11 yaşında olan Amanda Lewis’in başına geldi. Henüz 11 yaşında bir çocukken menopoza girdiği söylenen ve doktorların bile şaşırdığı Lewis’in asla çocuğu olmayacağı söylenmişti. Ancak Amanda Lewis gördüğü IVF tedavisi sonucunda 30 yaşında hamile kaldı. Şimdilerde 3 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadın tıp dünyasını üst üste iki kez şaşırtmayı başardı.

ASLA PES ETMEDİ

11 yaşında menopoza giren Amanda Lewis, doktorları büyük bir şaşkınlığa uğratmıştı. Doktorlar Lewis’e bir çocuğu olmasının çok imkansız bir durum olduğunu söylemişti. Dünyası başına yıkılan Amanda, hiçbir zaman pes etmedi ve bir gün çocuk sahibi olacağını düşünerek IVF tedavisi gördü. Sonunda istediğine ulaşan genç kadın 30 yaşında hamile kaldı.

3 AYLIK HAMİLE

Doktorlar Lewis’e hamile kalmasının imkansız olduğunu söylemişti ancak şimdilerde 30 yaşında olan İngiliz genç kadın şimdilerde 3 aylık hamile. Doktorları bir kez daha şaşkına çeviren Amanda,’nın İngiltere’nin Warwickshire şehrinde yaşadığı ve 2016 yılında evlendiği öğrenildi. IVF tedavisine başlayan genç kadın bu tedavinin kendisine 10 bin sterline mal olduğunu belirtti. Ayrıca Amanda Lewis, kendi ülkesinde de 11 yaşında menopoza girerek en genç yaşta menopoza giren kişi oldu.