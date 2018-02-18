Devletten yeni evlenecek olan çiftlere müjde üstüne müjde geldi. Çiftlerin çeyiz hesabına 7 bin 500 lira ve konut hesabına da 20 bin lira yatırılacağı belirtildi. Yeni evlenecek olan çiftlerin her iki destekten de ayrı ayrı yararlanabileceği duyuruldu.

Yeni evlenecek olan çiftlere devletten müjdeli haberler art arda geldi. Çıkarılan yeni yasa ile çeyiz hesabı katkısı yüzde 50 arttırıldı ve 7 bin 500 liraya kadar çıktı. Öte yandan konut hesabındaki devlet katkısı da 20 bin liraya kadar arttırıldı. Çiftlerin verilen her iki destekten de ayrı ayrı şekillerde yararlanarak toplamda 55 bin liralık hibe alabileceği öğrenildi.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Devlet tarağından verilecek olan desteklerle ilgili verilen bilgiler sonrasında ödemelerin nasıl yapılacağı konusu merak edilmeye başlandı. Alınan ilk bilgilere göre, konut hesabı açarak asgari 3 yıl hesaba düzenli olarak ödeme yapan vatandaşların konut alımındaki birikimlerinin yüzde 25’ine kadar devlet katkısı ödeneceği öğrenildi. Devlet katkısında da üst limitin 20 bin liraya kadar çıkacağı ve yapılan zamların Mart ayında başlayacağı belirtildi. Ayrıca ödemelerin aylık veya 3 aylık şekilde yapılacağı aktarıldı.

DEVLETTEN VATANDAŞA ÇEYİZ YARDIMI

Evlilik hazırlığında olan vatandaşlar bankalardan mevduat veya faizsiz hesap açtırarak devlet tarafından sağlanan 7 bin 500 liralık çeyiz yardımından yararlanabilecekler. 18 yaşından küçük olanlarında bu yardımdan yararlanabileceği ve bunu velileri ya da vasileri tarafından yapılarak adım atılabileceği öğrenildi.