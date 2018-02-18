Altın fiyatları geçtiğimiz hata başlayan yükselişlerine hafta sonu itibari ile bir son vererek sürpriz bir gelişmeye imza attı ve fiyatlar düşmeye başladı. Fiyatlardaki bu sürpriz düşüşün ardından ise gram altının ve çeyrek altının fiyatı kaç para oldu? İşte haberin detayı…

Atın fiyatlarında yine son zamanların en hareketli dönemi yaşanıyor. Orta Doğu’da yaşanılan olaylar ekonomi piyasasını hareketlendirirken özellikle yaşanılan siyasi gelişmelerde piyasada önemli bir rol oynuyor ve bu gelişmeler altın fiyatlarını olumlu ya da olumsuz şekilde etkiliyor. Geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlayan ve bu yükselme eğilimi içerisinde devam eden altın fiyatları, hafta sonuna girilmesiyle beraber büyük bir sürpriz yaptı ve yükselişlerin devam etmesi beklenirken ani bir düşüş yaşamaya başladı. Analistler tarafından yapılan açıklamalarda ise fiyatlarda kademeli düşüşlerin devam edeceği söylendi.

18 ŞUBAT’TA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

18 Şubat’ta fiyatların düşüşe geçmesiyle birlikte çeyrek altın 265 liradan satılmaya başlandı. Gram altın ise 162 lira oldu. Tam altın ise 1.059 liradan alıcısını bulmaya başlarken, yarım altının fiyatı 531 lira oldu. Ayrıca ons fiyatı 1.348 lira olurken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1.087 lira oldu. 22 ayar bileziğin satış fiyatı ise 148 lira olurken, beşli altın ise 5.281 liradan satışa sunulmaya başlandı. 14 ayar altın ise 92 lira oldu.