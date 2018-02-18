Şimdilerde eşi Mustafa Sandal ile olan evliliğinin biteceği konuşulan Sırp şarkıcı son günlerde Türkiye’nin gündeminde olan çocuk istismarları ile ilgili sessiz kalmadı. Sandal, Çocuk istismarcılarına verilecek en iyi cezanın bu acıyı yaşattıkları aileye teslim edilmeleri olduğunu ifade etti.

Eşi ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile evliliklerini bitirmeye hazırlanan Sırp sanatçı Emina Sandal, son günlerde Türkiye’nin gündemine oturan çocuk istismarları ile ilgili sessiz kalmadı. Sosyal medyanın da gündeminde olan ve tepki üstüne tepki yağan bu olay için öneride bulunan Emina Sandal’a destek yağdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SESİNİ DUYURDU

Ünlü Sırp şarkıcı Emina Sandal, sosyal medyada günlerdir devam eden ve büyük destek verilen ‘Çocuk Susar Sen Susma’ başlığı altında şahsi sosyal medya hesabından görüşlerini bildirdi. Bu olaya sessiz kalamayan ünlü şarkıcı herkesin buna destek vermesi gerektiğini ve duyarlı olunması gereken çok hassas bir konu olduğunu belirtti. Çocuklara el uzatan canilerin en ağır cezayı almalarını istediğini söyleyen Sandal, herkes tecavüzcülerin idam edilmesi gerektiğini belirtirken başka bir öneri ile hem şaşırttı hem de büyük destek gördü.

‘AİLEYE TESLİM EDİLSİN’

Sosyal medyada binlerce kişinin tepki gösterdiği çocuk istismarı olayında sesini duyurmaya çalışan Sırp sanatçı Emina Sandal, tecavüzcünün idam edilmesi yerine bu acıyı yaşayan aileye teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Sandal’ın kendi görüşüyl yaptığı paylaşım binlerce destek gördü.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com