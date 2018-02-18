Antalya’da Kepez Belediyesi’ne ait olan bir çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında ise kontrolden çıkan çöp kamyonu bir eve daldı. Kazada ise 3 kişi yaralandı. İşte detaylar…

Antalya’da adeta tam anlamıyla akıl almaz bir kaza meydana geldi. Antalya’da Habibler Mahallesi’nde bulunan Kırçiçeği Caddesi üzerinde Ömer Yılan’ın kullanmakta olduğu Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait olan 34 GT 4915 plakalı çöp kamyonu, Emine Tetik’in kullanmakta olduğu 31 LK 473 plakalı bir otomobil ile kavşakta çarpıştı.

ÇÖP KAMYONU YOL KENARINDAKİ EVE DALDI

Kavşakta bir otomobil ile çarpışan Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait olan çöp kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza sonrasında yol kenarında bulunan Rasim Doğan’a ait eve daldı. Feci kaza sonrasında ise çevredeki herkes çöp kamyonunda sıkışan şoförün yardımına koşarken, olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri çağırıldı. Kurtarma ekipleri ise çöp kamyonundaki sıkışan şoförü çıkartırken, sağlık ekipleri hem şoföre hem de otomobilde yaralanan 2 kişiye ilk müdahalesini yaptı ve ardından yaralılar ambulanslar ile hemen hastaneye götürüldü.

Kaza sonrasında ise ev sahibi Rasim Doğan’ın eşi Menşure Doğan, şans eseri salonda kimse olmadığını ve çocuklarının da başka bir yerde olduğunu dile getirdi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında ise kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.