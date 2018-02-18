﻿ Yürek Yakan Kare! Şehidin 6 Aylık Kızı Babasının Tabutunu Okşarken Gözyaşları Sel Oldu

Yürek Yakan Kare! Şehidin 6 Aylık Kızı Babasının Tabutunu Okşarken Gözyaşları Sel Oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şehidin 6 aylık kızı Reyhan Öykü Şahin'in babasının tabutunu okşadığı anlarda ise yürekler yandı.

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Yürek Yakan Kare! Şehidin 6 Aylık Kızı Babasının Tabutunu Okşarken Gözyaşları Sel Oldu
Yürek Yakan Kare! Şehidin 6 Aylık Kızı Babasının Tabutunu Okşarken Gözyaşları Sel Oldu Tarih: 2018-02-18 Saat: 15:10:39
Güncelleme : 2018-02-18 15:10:39

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şehidin 6 aylık kızı Reyhan Öykü Şahin'in babasının tabutunu okşadığı anlarda ise yürekler yandı. 

Afrin'de 20 Ocak tarihinden bu yana süren Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesinde bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında şehidin aylık kızı Reyhan Öykü Şahin'in babasını Türk Bayrağı’na sarılı tabutunu okşaması ise yürek yaktı. 

OĞLUNUN PARKASI İLE TÖRENE KATILDI
Zeytin Dalı Harekatı'nda dün Afrin’de şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesi dün gece saatlerinde askeri kargo uçağı ile Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Bugün şehidin memleketi Havza ilçesinde evinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Havza İlçesi Kevser Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde Şehidin babası Mustafa Şahin, oğlunun askeri parkasını giyerek gözyaşı döktü. 

6 AYLIK KIZI TABUTU OKŞADI
Cenaze töreni sırasında şehidin annesi Reyhan Şahin oğlunun resmini defalarca öperek ağıtlar yaktı. Astsubay kamuflajı giyerek cenaze törenine katılan şehidin eşi Kadriye Şahin ise, eşinin tabutunu sevdi. Bu sırada şehit eşi Kızı 6 aylık Reyhanı'da tabutun başına getirerek "Kızım, bak bu senin baban" dedi. Şehidin 6 aylık kızının Türk Bayrağı’na sarılı tabutu okşadığı anlarda ise gözyaşları sel oldu. 

 

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