İstanbul Zeytinburnu’nda üniversite öğrencisi genç kızı, adım adım takip eden ve apartmana girince saldıran sapık yakalandı. Genç kızın çığlık atması üzerine kaçan sapığın, Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamerası incelemesinde kimliğinin belirlendiği ve ardından da çalıştığı kafede gözaltına alındığı öğrenildi. Genç kıza saldıran kişinin 21 yaşında Suriyeli H.A.S. olduğu ve olayı Gasp Büro ekiplerinin devraldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Zeytinburnu’nda yaşanan olayda, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.Ö.'nün kendisini adım adım takip eden sapık tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansımıştı. Kendi yaşadığı apartmana giren genç kıza saldıran kişi, daha sonra kızın çığlık atması üzerine apartmandan çıkarak kaçmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın önce binanın önündeki direğe çarpması daha sonra da kaçışı saniye saniye yansımıştı.

ÇALIŞTIĞI KAFEDE GÖZALTINA ALINDI

Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamerası incelemesinde saldırganın kimliğini belirledi. Genç kıza saldıran şahsın 21 yaşında Suriyeli H.A.S. olduğunu belirleyen polis ekipleri, zanlıyı çalıştığı kafede gözaltına aldı. Saldırganın emniyete götürüldüğü ve konuyu Gasp Büro ekiplerinin devraldığı öğrenildi.