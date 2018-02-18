Galatasaray’ın Kasımpaşa’ya konuk olduğu maçta yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Sarı Kırmızılı takının yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis maçın 7. dakikasında baygınlık geçirdi.

Süper Lig’de Kasımpaşa ve Galatasaray arasında gerçekleşen mücadelenin 7. dakikasında başarılı futbolcu Gomis bir anda yere yığılarak yürekleri ağza getirdi.

TAKIM ARKADAŞLARI YANINA KOŞTU

Deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray zorlu mücadele devam ederken büyük bir şık yaşadı. Takımın yıldız futbolcusu Gomis ilk dakikalarda Kasımpaşa ceza sahasında bir anda yere yığıldı. Baygınlık geçiren futbolcunun yanına takım arkadaşları koşarak ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık ekipleri yıldız futbolcunun yanına koştu ve futbolcuya gereken müdahale yapıldı.

OYUNA DEVAM ETMEK İSTEDİ

Başarılı futbolcu Gomis’in yapılan müdahaleler sonrasında ayağa kalktığı görülürken burnunun kanadığı belirtildi. Ancak Gomis yaşadığı sağlık sorununa rağmen maça devam etmek istediğini söyleyerek sahaya geri döndü.

DAHA ÖNCE DE AYNI SORUNŞARI YAŞADI

Yıldız futbolcunun daha önce de aynı sağlık sorunlarıyla karşılaştığı belirtilirken zaman zaman bayılma atakları geçirdiği ve geçici şuur kaybı yaşayabildiği belirtildi. Gomis’e vazovagal teşhisi konulduğu biliniyordu.

KULÜP DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray’da yüreklerin ağza geldiği anların ardından kulüp doktoru Yener İnce’den olayla ilgili açıklama geldi. Gomis’in sağlık durumuyla ilgili tüm detayların ellerinde olduğunu söyleyen İnce, oyuncunun bayılmalarının hastalığından dolayı görülebilecek bir şey olduğunu ve ortaya çıkan tablonun sürpriz bir tablo olmadığını belirtti.