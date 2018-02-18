Barzani'nin Sincar sorumlusu Kadir Kaçak, PKK’nın gerçek yüzünü itiraf etti. Kaçak, terör örgütü PKK’nın Afrin’e militan göndermek istediğini, zorlamayı kabul etmeyenlerin ise PKK tarafından kurşuna dizildiğini söyledi.

Barzani'nin Sincar sorumlusu Kadir Kaçak, terör örgütü PKK’nın Afrin’de Türk askerine karşı savaşması için Musul'un Sincar ilçesinde kendine bağlı Ezidi yerel militanları Afrin’e gitmeleri için zorladığını iddia etti.

"ZORLA AFRİN'E GÖNDERİYORLAR"

AA muhabirine açıklama yapan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, terör örgütü PKK’nın Sincar’da bulunan çok sayıda militanını Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlamasından sonra Irak- Suriye sınırı üzerinden Afrin'e gönderdiğini söyledi. Yaş ve cinsiyet gözetmeksizin PKK’nın kendi bünyesindeki yerel militanları Afrin’e gönderdiğini söyleyen Kaçak, Ezidi militanların kaçmasının engellenmesi ve PKK'nın talimatının tam olarak yerine getirilmesi için Sincar-Duhok yolunun teröristler tarafından kesildiğini açıkladı.

GİTMEK İSTEMEYEN MİLİTAN KURŞUNA DİZİLDİ

Afrin’e gitmek istemeyen bir Ezidi militanın terör örgütü tarafından kurşuna dizilerek öldürüldüğünü söyleyen Kaçak, örgütün bunu militanların gözünü korkutmak için yaptığını sözlerine ekledi. Kaçak, Haşdi Şabi ve PKK arasında Sincar’da tam bir dayanışma olduğunu belirterek, Afrin’e PKK militanlarının sevk edilmesi konusunda Haşdi Şabi’nin yardımcı olduğunu iddia etti. Kaçak, Haşdi Şabi'nin amacının ise Sincar’da tek güç olmak olduğunu söyledi.