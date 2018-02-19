Mardin Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Kamışlı kentinde yaşanan büyük patlamanın ardından gelen bilgilerde kentte bomba yüklü aracın infilak ettirildiği belirtilmiş ve olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti. Yaşanan patlama sonrasında olay yerinden ilk fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Suriye Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucunda ölü ve yaralılar olduğu belirtilmişti. İlk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtilen patlamayla ilgili olay yerinden ilk fotoğraflar geldi.

ŞİDDETLİ PATLAMA YAŞANDI

Olay, Mardin Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Kamışlı kentinde saat 22.30 sularında meydana gelen şiddetli patlama sonrasında kentte bomba yüklü bir aracın infilak ettirildiği öğrenilmişti. Yaşanan şiddetli patlama sonrasında ilk belirlemelerde, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bilgileri paylaşılmıştı.

BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

Gece saatlerinde meydana gelen kanlı patlamada büyük korku ve panik yaşandığı görülürken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği ve patlamada yaralanan kişilerin ambulanslarla hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

PATLAMA NUSAYBİN’DE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan infilak ettirilen bomba yüklü aracın patladığı anlarda patlamanın Mardin’in Nusaybin ilçesinden de hissedildiği öğrenildi. Henüz kanlı saldırıyı üstlenen olmadığı ve saldırıyla ilgili gereken araştırmaların yapıldığı bilgisi verildi.

İşte patlamanın yaşandığı Suriye Kamışlı kentinden ilk fotoğraflar...