Geride bıraktığımız günlerde yaşadığı yükselişi son birkaç gündür geride bırakan ve yaşadığı düşüşlerle yüzleri güldüren altın fiyatları yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi gününe de güzel bir başlangıç yaptı ve düşüşünü sürdürdü. Peki, altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu? İşte tüm detaylar…

Son zamanlarının en hızlı yükselişini yaşayan ancak son birkaç gündür düşüşe geçen ve hafta sonunun düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi gününe de güzel bir başlangıç yaptı ve gerileme devam etti. 19 Şubat 2018 Kapalıçarşı altın fiyatlarında çeyrek altın başta olmak üzere diğer altın çeşitlerinde de genel olarak düşüş görüldü. Peki, altın fiyatlarında yaşanan düşüşler sonrası fiyatlardaki son durum ne oldu? Altın fiyatları düşüşüne ne kadar devam edecek? İşte tüm detaylar…

ÇEYREK ALTIN 265 LİRA

19 Şubat 2018 Pazartesi gününün başlangıcında çeyrek altın düşüşüne devam etti ve 265 liradan alıcısını bulmaya başladı. Gram altında 162 liradan gerilemesine devam etti. Yarım altın 531,41 liradan işlem görmeye başlarken tam altın fiyatları da 1.059 liradan düşüş kervanına katıldı. Cumhuriyet altını 1.087lirayla alıcısını bulmaya başlayan altın çeşidi oldu. Altının ons fiyatı ise 1.350 lirayla yeni haftanın ilk saatlerinde hafif bir yükseliş gösterdi. Beşli altın 5.281 liradan satışa sunulurken 22 ayar bilezik 148,21 liradan güne başladı.