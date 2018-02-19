Geçmişte ünlü popçu Demet Akalın’ın sevgilisini elinden alarak evlenen Demet Şener, yıllar sonra Akalın ile karşılaştığı bir mekanda kendisine sorulan soru üzerine ‘Hiç tanımadığım bir insan’ yanıtını verdi.

Uzun zamandır eski eşi İbrahim Kutluay ile olan boşanma süreciyle gündeme gelen Demet Şener, geride bıraktığımız gece Bebek’te yer alan bir mekanda eski eşi Kutluay’ın eski sevgilisi olan ünlü popçu Demet AKlaın ile karşılaştı. bu sıralarda Akalın’ı görmezden gelen Şener, bu sürpriz karşılaşma ile ilgili kendisine sorulan sorulara da, ‘Kendisini görmedim. Hiç tanımadığım bir insan’ yanıtını verdi.

‘BENİM İÇİN NÖTR BİRİ’

Mekanda eski eşi İbrahim Kutluay’ın eski sevgilisi ünlü popçu Demet Akalın’la karşılaştıktan sonra kameralara yakalanan Demet Şener, kendisine bu konuyla ilgili yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla bir kez daha şaşırttı. Şener, ‘Demet Akalın’ı görseniz selam verir misiniz?’ sorusuna ‘Arkadaşım değil neden selam vereyim ki? Benim için nötr biri’ cevabını verdi. Yaşanan olayların üzerinden 16 yıl geçtiğini söyleyen Şener, bu hayatta bu konulardan daha önemli şeyler olduğunu söyleyerek tepkisini ortaya koydu. Demet Akalın, daha önce sosyal medya hesabından yapılan yorumlar üzerine yıllar önce sevgilisi İbrahim Kutluay’ı elinden aldığı iddia edilen Demet Şener’e ateş püskürmüştü. İkili arasında yaşanan soğuk savaş yıllardır sosyal medyanın da dilinden düşmüyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com