YPG’li teröristler, Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı harekatı nedeniyle korkuya kapılarak, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentini terk etmeye başladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü YPG'liler, Afrin’e düzenlenen operasyonun ardından, olası bir operasyon korkusu ile sınır hattında bulunan binaları boşaltmaya başladı. Teröristler, kentin iç kesimlerine çekilerek, burada hendekler kazmaya ve barikatlar kurmaya başladı. Ayrıca teröristlerin, mahalle mahalle dolaşarak zorla militan topladıkları da gelen bilgiler arasında yer aldı.

YPG'LİLER KORKUP ŞEHİR İÇİNE ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı" devam ederken, korkuya kapılan terör örgütü YPG, Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde sınırda bulunan binaları boşaltmaya başladı. Burada bulunan teröristler, yavaş yavaş Afrin’e kayarken, kalanlar da olası bir müdahale korkusu ile kentin içine çekilmeye başladı.

HENDEK PLANLARI YİNE DEVREDE

Kamışlı'nın iç kesimlerine çekilen teröristler, yine hendek planlarını devreye soktu. Ayrıca barikat da kurmaya başlayan teröristler, mahalleleri dolaşarak kendilerine zorla militanlar da topluyor. Sivil kıyafetlerle kent içerisinde devriye atan bazı teröristler, çocuk ve gençleri ailelerinden zorla alarak mışlı'da bulunan kampta silahlı eğitim veriyor.

ÖCALAN POSTERLERİ VE PKK PAÇAVRALARI ASTILAR

Diğer yandan, Kamışlı kentine çekilen teröristlerin, kente flamalar ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı belirtildi. Sınır hattında ise şu anda büyük bir sessizlik hakim.