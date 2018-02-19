Mardin Kızıltepe'de bir köyde başlayan kan davası nedeniyle kimse evinden dışarı çıkamıyor. Kılıç ailesinin, akrabalarının düzenlediği silahlı saldırıda 1 ferdinin ölmesi, 5 ferdinin de yaralanması üzerine köyde kan davası başladığı öğrenildi.

Kızıltepe'de iki akraba aile arasında başlayan kan davası nedeniyle 20 aile evlerine hapsoldu. Akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kılıç ailesinden 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Saldırıda kardeşi ölen Vecdin Kılıç, hala tehdit edildiklerini, ancak kanı kanla yıkamak istemediklerini söyledi.

BÜTÜN KÖY EVLERİNE HAPSOLDU

İki taraf arasında başlayan kan davası nedeniyle 20 aile evlerinden dışarıya çıkamıyor. Vecdin Kılıç, saldırıda kardeşinin hayatını kaybettiğini, 5 kuzeninin de yaralandığı belirterek, mağdur taraf olmalarına rağmen hala tehdit edildiklerini, evden çıkamadıkların söyledi.

KAN DAVASI DEVAM EDİYOR

Olay, Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akraba olan ve Doyuran köyünde ikamet eden iki aile arasında çıkan kavga sonucunda taraflardan biri silahlı saldırı düzenledi. Akrabalarının açtığı ateş sonucu vurulan 3 çocuk babası Necmettin Kılıç hayatını kaybetti. 5 kişinin de yaralandığı olayın ardından 2 kişi tutuklandı. İki aile arasında bu olay nedeniyle kan davası başlarken, hem bir ferdini kaybeden, hem de tehdit dildiklerini söyleyen aile evlerinden çıkamıyor.

PUSU KURUP SALDIRDILAR

Konu hakkında açıklama yapan Vecdi Kılıç, olayın üstünden 2.5 ay geçtiğini, ancak hala katillerin yakalanmadığını söyledi.