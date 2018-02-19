Suriye rejiminin PYD/YPG ile anlaştığı ve bu sebeple Afrin’e gireceği yönünde haberlerin ortaya çıkmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı ve eğer terör örgütlerine destek için giriliyorsa Türk askerini kimsenin durduramayacağını söyledi. İşte detaylar…

Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu son derece kararlı bir şekilde bölgede devam ederken terör örgütü PYD/YPG ise 70’den fazla bölgeden temizlendi ve çok sayıda terör örgütü üyesi de etkisiz hale getirildi. Operasyon ise bölgede devam ederken, son derece önemli bir haber ortaya atıldı ve YPG ile Suriye rejiminin anlaştığı ve rejim güçlerine ait askerlerin bugün itibari ile bölgeye giriş yaparak bazı noktalarda konuşlanacağı ve YPG’nin de ağır silahlarını Suriye rejimine teslime edeceği belirtildi.

HÜKÜMETTEN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Suriye rejimine ait askerlerin Afrin’e gireceği yönündeki haberlere ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan bir son dakika açıklaması geldi. Suriye rejiminin bölgeye ne için girdiğinin önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, teröristlerin temizlenmesi için giriliyorsa bir problem olmadığını söyledi. Ama teröristlere destek vermek için bölgeye giriyorsa Türk askerini hiçbir gücün durduramayacağını söyledi. Bunun ise Afrin’in yanı sıra Menbiç ve Fırat’ın doğusu için de geçerli olduğunu söyledi.

Ayrıca bunun yanı sıra Çavuşoğlu, ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin de bir açıklamada bulundu ve Türkiye’nin ABD’ye bir şans daha verdiğini ve ABD’nin bu şansı iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.