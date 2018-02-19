İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden birinde cinsel ilişki skandalı yaşanmıştı. İlişkinin kahramanlarından olan 19 yaşındaki Caitlyn Kirby, yaşanan skandal olaydan sonra ilk defa konuştu. Sosyal medyadan kendisine arkadaşlık tekliflerinin yağdığını söyleyen genç kadın, ülkeyi terk etmek istediğini dile getirdi.

İngiltere’de geçtiğimiz günlerde en büyük süpermarket zincirlerinden birinde cinsel ilişkiye giren çiftin videoları internete sızdırılmıştı. O videonun kahramanlarından biri olan yaşındaki Caitlyn Kirby, yaşanan skandal olay hakkında açıklama yaptı. Bir anda ülkede en çok konuşulan kişi haline gelen Caitlyn Kirby, ülkeden kaçmak ve Brezilya'ya yerleşmek istediğini, o günden beri ailesinin bile kendisini "Norwich'in Kim Kardashian'ı" olarak nitelendirdiğini söyledi.

TAM BİR DELİLİKTİ

Caitlyn, yaşadığı skandal olayın tam bir delilik olduğunu ve video internette yayıldıktan sonra ne yapacağını şaşırdığını söyledi. Genç kız, yaptığı bu çılgınlık nedeniyle hayatının kontrolden çıktığını belirterek, “Bu anlık bir şeydi ve tamamen çılgınlıktı" ifadelerini kullandı.

CİDDİ BİR İLİŞKİMİZ YOKTU

Ofiste, 35 yaşındaki üretim müdürü Neville Fox ile yaşadıkları skandal olaydan sonra adamın 54 yaşındaki sevgilisinden ayrıldığı söyleyen genç kız, bu aptalca hatanın bedelinin oldukça yüksek olduğunu, birkaç hafta iş yerinde flört ettikten sonra ayrıldıklarını ve bunun ciddi bir ilişki olmadığını söyledi.

ARKADAŞLIK İSTEĞİ YAĞIYOR

Yaşanan olaydan sonra hayatının tam anlamı ile değiştiğini söyleyen genç kız, sosyal medyadan kendisine arkadaşlık teklifi yağdığını söyledi. Tesco ise iki şahsın da şirketle olan ilişkisini kesti.