Esad rejimi, daha önce de saldırılarda bulunduğu gerginliği azaltma bölgesi olan Doğu Guta’ya yine havdan ve karadan saldırılarda bulundu. Saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 sivil hayatını kaybetti. İşte detaylar…

Terör örgütü YPG ile anlaşan ve Afrin bölgesine asker göndereceği belirtilen Esad rejimi, bu bölge için hareketli saatler geçirse de bir yandan da sivilleri vurmaya da devam ediyor. Daha önce de Doğu Guta’da bulunan sivillere yönelik saldırılarda bulunan Esad rejimi, yine Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna, Ayn Terma ve Şifoniyye bölgelerine hem havadan hem de karadan saldırılarda bulundu. saldırı sonrasında ise olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri ise yaralılara ilk müdahalelerini yaptı ve çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından ise ilk belirlemelere göre Hammuriye bölgesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

SAKBA VE CİSİRN BÖLGELERİNDE DE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu bölgenin yanı sıra havadan ve karadan vurulan diğer bölgelerde ise sivillerin hayatını kaybettiği görüldü. Kara saldırısının yapıldığı Sakba bölgesinde 4 sivilin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, Cisirn bölgesinde ise yapılan hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan saldırılarda ise toplamda 17 sivil hayatını kaybederken, ölü sayısının artabileceği de belirtildi. Yaşamını yitirenlerin arasında ise çocuk ve kadınların da olduğu öğrenildi.