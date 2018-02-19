﻿ Ankara’da Korkunç Cinayet! Önce Eşinin Sevgilisini Sonra Da Eşini Öldürdü

Ankara’da Korkunç Cinayet! Önce Eşinin Sevgilisini Sonra Da Eşini Öldürdü

Ankara’nın Mamak İlçesi’nde eşinin Kayseri’de başka biri ile yasak aşk yaşadığını öğrenen Volkan Ö., eşinin telefonundan sevgilisi ile mesajlaştı ve onu Ankara’ya getirdi. Ankara’ya gelen eşinin sevgilisine kurşun yağdıran Volkan Ö., daha sonra ise eşini ormanlık bir alana götürdü ve orada sırtından vurarak öldürdü. İşte detaylar…

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Ankara’da Korkunç Cinayet! Önce Eşinin Sevgilisini Sonra Da Eşini Öldürdü
Ankara’da Korkunç Cinayet! Önce Eşinin Sevgilisini Sonra Da Eşini Öldürdü Tarih: 2018-02-19 Saat: 17:03:41
Güncelleme : 2018-02-19 17:03:41

Ankara’nın Mamak İlçesi’nde eşinin Kayseri’de başka biri ile yasak aşk yaşadığını öğrenen Volkan Ö., eşinin telefonundan sevgilisi ile mesajlaştı ve onu Ankara’ya getirdi. Ankara’ya gelen eşinin sevgilisine kurşun yağdıran Volkan Ö., daha sonra ise eşini ormanlık bir alana götürdü ve orada sırtından vurarak öldürdü. İşte detaylar…

Ankara’da korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Kayseri’de yaşayan Savaş Türkmen, Ankara’da evli olan C.Ö ile yasak aşk yaşamaya başladı. Bu yasak aşkı öğrenen C.Ö’nün eşi Volkan Ö. ise eşinin telefonundan Savaş Türkmen’e mesaj atmaya başladı ve onu Ankara’ya çağırdı. Ayrıca buluşacakları noktaya kadar adres bilgilerini attı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Savaş Türkmen ise Kayseri’den ticari taksi ile geldi. Eşini ve ablasını tehdit eden Volkan Ö. ise onları buluşması için adrese götürdü. Eşi ve ablası ticari taksiye doğru ilerlerken, otomobilden inen Savaş Türkmen’i gören Volkan Ö. ise saklandığı yerden çıktı ve Türkmen’in üzerine kurşun yağdırdı. Ardından da eşini ve ablasını alıp olay yerinden ayrıldı. Vücuda 8 kurşun isabet eden Savaş Türkmen ise hayatını kaybetti.

Eşini ise gece oradan aldıktan sonra ormanlık bir alana götüren Volkan Ö. eşini de orada sırtından pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Yaşanılan bu olayların ardından ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Volkan Ö.’yü kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı.

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