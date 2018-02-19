TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Yemekteyiz yepyeni bir haftaya yine bomba gibi başladı. Haftanın ilk gün yarışmacısı Sinem Hanım rakipleri için en güzel ve lezzetli yemekleri yapmak için işe koyuldu. Peki, Sinem Hanım yemeklerini yetiştirebildi mi? Sinem Hanımın evinde neler yaşandı? Sinem Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 19 ŞUBAT 2018 SİNEM HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk gün yarışmacısı Sinem Hanım rakipleri için en lezzetli ve en özel yemeklerini yapmaya gayret gösterdi. Yemeklerini saati saatine yetiştiren Sinem Hanım rakiplerine ilk olarak Yoğurt çorbası ikram etti. Çırbası beğenilen Sinem Hanım ara yemek olarak İstridye böreği sundu. Böreği soğuk ve tatsız bulunan Sinem Hanım eleştirilerin odağında oldu. Ana yemek olarak Pesto soslu bonfile sarması ve pilav ikramında bulunan yarışmacının bonfilesindeki etleri kuru bulundu. Ana yemeği de genel olarak beğenilmeyen Sinem Hanımın son olarak yaptığı tatlı ikramında çikolotalı crembie yer aldı. Tatlı ikramı başarılı bulunan yarışmacı ilk haftanın ilk gününü genel anlamda iyi olarak atlattı.

TV8 YEMEKTEYİZ 19 ŞUBAT 2018 SİNEM HANIMIN PUANI

İlk gün yarışmacısı olan ve ev hanımı olduğunu açıklayan Sinem Hanım Metin Beyden 6, Bilgin Hanımdan 4, Dağhan Beyden 2 ve Filiz Hanımdan 4 puan alarak yeni haftanın ilk gününü toplamda 16 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

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