Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bu akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bugün Suriye Devlet Televizyonu’nda duyurulan rejim güçlerinin Afrin’e gireceği haberi konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’i açıkça uyararak, “Esad Rejimi Afrin’e Girip Teröristlere Yardım Ederse, Sonucu Ağır Olur” dedi.

Suriye Devlet Televizyonu’nda bugün verilen haberde, Esad Rejiminin Afrin’e gireceği belirtilmişti. Bu önemli gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin’e Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam edeceğini ve Esad Rejimi'nin Afrin'e girmesi halinde sonuçlarının ağır olacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Moskova yönetimi ise Zeytin Dalı Harekatı'nın haklı olduğunu kabul etti.

ERDOĞAN AÇIKÇA UYARDI

Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede özellikle bugün Suriye Devlet Televizyonunda yer alan haberde belirtildiği gibi PYD/YPG ile Suriye hükümeti arasındaki olası Afrin anlaşmasının ele alındığı öğrenildi. Erdoğan’ın Putin’i açıkça uyardığı ve 'Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur' ifadelerini kullandığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Ankara, Esad-YPG anlaşmasına dair iddiaları teyide muhtaç gelişme olarak değerlendiriyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Erdoğan’ın Putin ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam edeceğini vurguladığı öğrenildi.