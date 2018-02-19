Söz 34. son bölümde heyecan doruktaydı. Her Pazartesi akşamı Star Tv’de ekranlara gelen Söz dizisi 34. bölümde Nazlı uyuşturucu satıcıları tarafından kaçırıldı. TİM çatışmada olduğu sırada yaşanan bu olay bir yandan, Kara Batak’ın vurulması da diğer yandan şok etkisi yarattı. Diğer yandan dizinin hayranları, uyuşturucu çetesinin başında bulunan ve henüz hiç yüzü görünmeyen Derman’ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Söz 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı? Söz dizisi Derman kim?

Star TV’de her hafta Pazartesi akşamları izlenme rekorları kıran dizi Söz 34. bölüm ile yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Asker dizisi Söz son bölümde heyecan yine doruktaydı. Dizinin hayranları son bölümün hemen ardından, Söz 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Söz 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı? Nazlı kurtuldu mu?

SÖZ 34. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Söz dizisi 34. son bölümde, Nazlı uyuşturucu satıcısını teşhis ettiği için kaçırıldı. Bu sırada TİM operasyondaydı ve Ateş de vurulmuştu. Operasyon bitince arkada Keşanlı ve Çaylak kaldı, TİM ise Karabayır’a geri döndü. Nazlı’nın kaçırıldığı aracın izine ulaşıldı ancak, araçta Nazlı bulunamadı. Keşanlı ve Çaylak ise pusuya düştü. Çaylak, yaralandı. Durumu ciddi olan Çaylak, Keşanlı’dan helallik isteyince duygusal anlar yaşandı. Ancak, Keşanlı’nın arkasında Çaylak’ı bırakmamaya kararlı.

GİZEMLİ DERMAN KİM?

Diğer yandan Söz dizisi son iki bölümde, uyuşturucu tacirlerinin başındaki isim olan Derman merak konusu oldu. Yüzü hiçbir şekilde gösterilmeyen Derman karakterine kimin hayat vereceği ise henüz bilinmiyor.

SÖZ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz son bölümün hemen ardından Söz 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Henüz Söz dizisi 35. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.