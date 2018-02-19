Azerbaycan’ın Milletvekili Ganire Paşayeva yaptığı açıklamalarla tüyleri diken diken etti. Türkiye’yi zayıflatmak isteyenlere seslenen Azeri Vekil, ‘Gücünüz yetmez, canını vermeye hazır hazır olan bende dahil on milyonlarca Türk evladı var!’ diyerek düşman çatlattı.

Azerbaycan’ın Milletvekili aynı zamanda da Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Üyesi olan Ganire Paşayeva,Türkiye’yi zayıflatmak isteyenlere meydan okudu. ‘Türkiye zayıf değil’ diyen Azeri vekil, ‘Türkiye için canını vermeye hazır bende dahil on milyonlarca Türk evladı var’ dedi.

PARK AÇILIŞINA KATILDI

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Aydın Nazilli ilçesinde Belediye tarafından Şirinevler Mahallesinde açılışı gerçekleştirilen Azerbaycan-Karabağ Parkı ve Hocalı Soykırımı Anıtı’nın açılış törenine katıldı. Park yapımından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Paşayeva, bu açılışın iki Türk devleti arasındaki bağı daha da güçlendireceğini aktardı.

‘TÜRKİYE’Yİ ZAYIFLATMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ’

Açıklamalarında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Paşayeva, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ’ın terör örgütlerinin bir parçası olduğunu söyleyen Azeri Vekil, Türkiye’yi zayıflatmaya çalışanlara meydan okuyarak ‘Türkiye yalnız değil, Türkiye’yi zayıflatmaya sizin gücünüz yetmez çünkü Türkiye için canını verecek, canını vermeye hazır olan bende dahil on milyonlarca Türk milletinin evladı var’ diyerek Türk milletine destek mesajı verdi. Türkiye için kendi canını da hiç düşünmeden vereceğini söyleyen Paşayeva, Türkiye’nin gücü demenin Türk uluslarının güçlü olması demek anlamına geldiğini belirtti.