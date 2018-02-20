ABD merkezli olduğu öğrenilen World Vision isimli bir yardım kuruluşunun içindeki çalışanlar yaşları 12 ila 17 arasına değişen kız çocuklarıyla yemek karşılığında cinsel ilişkiye girdi. Skandalın ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşandı.

ABD merkezli olan World Vision isimli bir yardım kuruluşunun bazı çalışanlarının depremzede kız çocuklarıyla yemek karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı. Cinsel ilişkiye girilen mağdur çocukların yaşlarının 12 ila 17 arasında olduğu öğrenildi.

MAĞDURİYETLERİNDEN FAYDALANARAK İLİŞKİYE GİRDİLER

Alınan bilgilere göre, 2010 yılında Haiti’de meydana gelen büyük deprem sonrasında depremzedelere yardım için bölgede çalışma başlatan ABD merkezli World Vision yardım kuruluşu içinde çalışan bazı kişilerin depremzede çocukların mağduriyetlerinden faydalanarak yemek verme karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri öğrenildi. Yaşları 12 ila 17 arasında değişen kız çocuklarının bazılarının cinsel ilişkiye zorlandığı da iddia edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Skandalın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan söz konusu yardım kuruluşu konuyla ilgili gerekli olan incelemelerin yapıldığını ve suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

DAHA ÖNCE DE İNGİLTERE’DE YAŞANMIŞTI

Bu tür skandal bir olay daha önce İngiltere merkezli olan yardım kuruluşu Oxfam’da yaşanmıştı. Oxfam çalışanlarından bazılarının yardım için bölgeye gittikleri depremzedelerle para karşılığında cinsel birliktelik yaşadıkları iddia edilmiş ve bu olayın yankıları uzun süre sürmüştü. Öte yandan bu tür skandalla gündeme gelen ABD merkezli World Vision yardım kuruluşunun İngiltere hükümetinden resmi finansal destek aldığı da ortaya çıktı.