Balıkesir’in Havran İlçesi’nde Ali Saral isimli bir şahıs ailesini de yanına alıp kız istemeye gittiler. Ancak kız evinde iki aile arasında tartışma çıktı ve erkek tarafı evden ayrıldı. Yaşanılan olay sonrasında ise tekrar geri gelen Ali Saral, tüfekle dehşet açtı ve 3 kişiyi öldürüp, 4kişiyi yaraladı. Bu da yetmezmiş gibi sosyal medyadan olay yerinde canlı yayın yaptı. İşte detaylar…

Balıkesir’de korkunç olay! Balıkesir’de yaşayan ali Saral isimli bir şahıs, Havran İlçesi’nin Hüseyin Beşeler Mahallesi’nde oturan kız arkadaşının evine ailesini de alarak gitti ve ailesi Saral’a kız istedi. Fakat kız isteme esnasında kız tarafı ile erkek tarafı arasında henüz bilinmeyen bir tartışma yaşandı ve bu tartışma sonrasında erkek tarafı evden ayrıldı.

ÖNCE VURDU SONRA CANLI YAYIN YAPTI

Kız isteme sırasında erkek tarafı ve kız tarafı ile yaşanılan tartışma sonrasında erkek tarafı her ne kadar kız evinden ayrılsa da kısa bir süre sonra Ali Saral yanına aldığı tüfekle tekrar geriye döndü. Kız evine gelen Saral, burada adeta dehşet saçtı ve açtığı ateş sonrasında Tuncay Çetinkaya, Melike Çetinkaya ve Ebru Çetinkaya olay yerine hayatını kaybetti. 4 kişi de çıkan saçmalardan yaralandı. Ali Saral ise bir süre sonra olay yerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı ve sonra bölgeden uzaklaştı. Emniyet güçleri ise Saral’ın yakalanması için çalışmalara başladı.