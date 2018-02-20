Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig’in 22.hafta kapanış mücadelesinde Göztepe ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanılan çocuklara taciz olayına değinen Ümit Özat, bunu yapanların taksim meydanında idam edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İşte detaylar…

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasının kapanış mücadelesinde Gençlerbirliği evinde İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk etti. Mücadelede ise etkili bir futbol sergileyen Ümit Özat’ın öğrencileri Gençlerbirliği, sahadan Jailton (2) ve Elvis Manu’nun kaydettiği goller ile 3-0 galip ayrıldı. Maçın ardından ise Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi bir oyun sergilediklerini ve gollerin ise çalıştıkları noktadan attıklarını söyleyen Özat, taraftarlarının destek verdiğinde daha huzurlu olduğunu dile getirdi. Çok sancılar çektiklerini ve gol yemeden tamamladıkları her maçın galibiyet niteliğinde olduğunu belirten Özat, artık kendi göbeklerini kendilerinin keseceğini ve hazır olmasını istediği oyuncuların olduğunu söyledi.

İDAM ÇAĞRISI

Bu açıklamalarının ardından ise son günlerde Türkiye’de giderek artmaya başlayan çocuk tecavüzlerine ilişkin de konuşan ve Adana’da yaşanılan vahşet olayı değerlendiren Özat, insanların canının yanığını ve böyle bir girişimde bulunanların Taksim meydanında asılması gerektiğini ifade etti. Ailelerin çocuklarına susmamayı değil konuşmayı öğretmesi gerektiğini dile getiren Ümit Özat, çocukların Türkiye’nin geleceğini olduğunu söyledi ve bu sapıkların Taksim’de ibret olsun diye asılması gerektiğini vurguladı.