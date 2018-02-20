Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlerdir konuşulan MHP - Ak Parti İttifakının Adı Ne Olacak sorusunun yanıtını verdi. Erdoğan, "AK Parti-MHP ittifakına 'Cumhur ittifakı' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti ile MHP arasında 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için anlaşma sağlandı. Günlerdir, MHP - Ak Parti İttifakının Adı Ne Olacak sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakın adını açıkladı.

“İTTİFAKA 'CUMHUR İTTİFAKI' DİYEBİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin gündeminde, son günlerin en çok konuşulan konusu olan AK Parti ile MHP arasında 2019 yılında yapılacak olan seçim ittifakı vardı. Gazetecilerin ittifakın adı ne olacak sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifakın adına 'Cumhur İttifakı' diyebiliriz" yanıtını verdi. Erdoğan, şu anda ittifak için 2 partinin olduğunu, ancak 3. parti olmaz diye bir şey olmayacağını söyledi. Erdoğan’ın bu sözler 3. bir partinin de ittifaka katılacağının sinyalleri olarak yorumlandı.