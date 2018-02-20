﻿ TV8 Yemekteyiz 20 Şubat 2018 Dağhan Beyin Evinde Neler Yaşandı? Dağhan Beyin Menüsü ve Puanı

TV8 Yemekteyiz 20 Şubat 2018 Dağhan Beyin Evinde Neler Yaşandı? Dağhan Beyin Menüsü ve Puanı

TV8 ekranlarının severek izlenen yarışması Yemekteyiz'de bugün yarışmacılar Dağhan Beyin evine konuk oldu. Yeni haftanın ikinci gününde yarışan yarışmacının evinde neler yaşand? Dağhan Bey yarışmacılara nasıl bir menü sundu? Dağhan Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşted etaylar...

Anasayfa MEDYA TV8 Yemekteyiz 20 Şubat 2018 Dağhan Beyin Evinde Neler Yaşandı? Dağhan Beyin Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 20 Şubat 2018 Dağhan Beyin Evinde Neler Yaşandı? Dağhan Beyin Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 20 Şubat 2018 Dağhan Beyin Evinde Neler Yaşandı? Dağhan Beyin Menüsü ve Puanı Tarih: 2018-02-20 Saat: 17:17:27
Güncelleme : 2018-02-20 17:17:27

TV8 ekranlarının severek izlenen yarışması Yemekteyiz'de bugün yarışmacılar Dağhan Beyin evine konuk oldu. Yeni haftanın ikinci gününde yarışan yarışmacının evinde neler yaşand? Dağhan Bey yarışmacılara nasıl bir menü sundu? Dağhan Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşted etaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 20 ŞUBAT 2018 DAĞHAN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftasının ikinci gün yarışmacısı Dağhan Bey, rakiplerine ilk olarak düğün çorbası ikramı yaptı. Çorbası beğenilmeyen yarışmacının ara sıcağında ikram ettiği beşamel soslu ıspanaklı  krep sunumu yoğun eleştiri aldı ve bunun kahvaltılık bir yemek olduğu ve ara sıcakta kullanılmasının yanlış olduğu savunuldu. Ana yemeğinde mandalina soslu hindi ile yanında iç pilav ikram yapan Dağhan Beyin ana yemeği de beğenilmedi. Buğday ve kuru domatesli salatası ile son olarak tatlı ikramı da beğenilmeyen Dağhan Bey sofasından ve mutfağındaki dağınıklıktan dolayı eleştiri yağmuruna tuutuldu.

TV8 YEMEKTEYİZ 20 ŞUBAT 2018 DAĞHAN BEYİN PUANI

Yemekteyiz'in yeni haftasında ikinci gün yarışmacısı olan Dağhan Bey, Filiz Hanımdan 3, Metin Beyden 4, Bilgin Hanımdan 3 ve Sinem Hanımdan 2 puan alarak toplamda 12 puanla gününü tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans -www.aypiajans.com

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