Alınan son dakika bilgisinde Esad’a bağlı olan güçlerin Afrin’e girmeye başladığı öğrenildi. Reuters’in haberine göre Halep’ten yola çıkan Esad güçlerinin Afrin’e giriş yapmaya başladığı duyuruldu.

Son günlerde dünya gündemine oturan Esad’a bağlı güçlerin Afrin’e gireceği haberlerinin ardından Uluslararası haber ajansı olan Reuters, Esad’a bağlı güçlerin Halep’ten yola çıkarak Afrin’e girmeye başladığı haberini son dakika bilgisi olarak paylaştı.

YPG İDDİAYI DOĞRULADI

Esad'ın Afrin'e girdiği haberlerinin ardından terör örgütü YPG Afrin Sözcüsü Brusk Haseke'de Esad'a bağlı güçlerin Afrin'e giriş yapmaya başladığı haberlerini doğruladı. Ayrıca Esad güçlerinin Afrin halkına yardım etmek için bölgeye giriş yaptığı iddia edildi. Suriye ordusunun Afrin'e girdiği haberleri doğrudur diyen Haseke, Esad'a bağlı olan güçlerin Afrin'de Türk ordusu ve ÖSO güçlerine karşı YPG'nin yanında savaşmak için Afrin'e geldiği ve Afrin halkına yardım ederek savunmak için geldiğini iddia etti. Öte yandan Afrin'e giren Esad güçlerinin sayısı hakkında rakam verilmedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Dünya gündemine oturan konu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Suriye ordusunun Afrine girmesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuş ve 'Bu yola girerse sonuçları olur' diyerek uyarmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Esad rejiminin Afrin'e YPG'yi temizlemek için girmesinde bir sorun olmadığını ancak bölgeye YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini kimsenin durduramayacağını söylemişti.

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