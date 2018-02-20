İstanbul Bahçelievler’de bir silahlı saldırganın tartıştığı kişiyi vurduktan hemen sonra evine saklandığı öğrenildi. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. İşte detaylar…

Olay, İstanbul Bahçelievler’de meydana geldi. Panik anlarında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde tartıştığı şahsı vuran silahlı saldırganın evine saklandığı öğrenildi. Yaralanan şahıs ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEDE

Olay sonrasında çevre güvenlik şeridiyle çevrelenirken evine kaçarak saklanan silahlı saldırganı yakalamak için bölgede özel harekat polisleri sevk edildi. Operasyon devam ediyor.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Bahçelievler'de elindeki silahla henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde tartışma yaşadığı bir şahsı vurarak yaralayan saldırgan daha sonra evine kaçarak saklanmıştı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış ve saldırganın yakalanması için olay yerine özel harekat polisleri sevk edilmişti. Saldırıdan sonra evine kaçarak saklanan silahlı saldırgan polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

3 EL ATEŞ EDEREK YARALAMIŞ

Öte yandan olayla ilgili alınan diğer bilgilerde, silahlı saldırganın tartıştığı şahsı göğsüne 3 el ateş ederek yaraladığı öğrenildi. Sokak ortasında yaşanan dehşet anlarının ardından kaçan silahlı saldırganın annesinin de olay yerine geldiği görüldü. Saldırganın annesi ve polis ekipleri arasında kısa bir süre konuşma geçtiği öğrenildi.