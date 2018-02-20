Alınan son dakika bilgisinde Afrin’e giren Esad güçlerinin Türk jetleri tarafından vurulduğu belirtildi. İşte bölgeden son gelişmeler…

Suriye Devlet Televizyonu’ndan geçen son dakika bilgisinde terör örgütü YPG ile anlaştığı ve Afrin’e girmeye başladığı belirtilen Esad güçlerinin Türk jetleri tarafından vurulduğu belirtildi.

ZEYTİN DALI HAREKATININ DEVAM ETTİĞİ BÖLGEYE GİRDİLER

Esad’a bağlı güçlerin TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Afrin’de başlattıkları Zeytin Dalı operasyonunun başlatıldığı bölgeye girmeye başladığı bilgileri son dakika gelişmesi olarak verilmişti. Suriye Devlet Televizyonu tarafından Afrin’e girmeye başlayan Esad güçlerinin Türk jetleri tarafından vurulduğu bilgisi verildi. Diğer kaynaklarda ise Türk topçularının Esad güçlerine ait konvoyun bulunduğu bölgeyi vurduğu belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SERT ŞEKİLDE UYARMIŞTI

Esad güçlerinin YPG ile anlaşma yaptığı ve TSK'nın Zeytin Dalı operasyonuna devam ettiği Afrin bölgesine gireceği iddialarının ardından dün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun Esad güçleri için iyi olmayacağını ve bu yola çıkarlarsa sonuçları olacağını söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da Esad güçlerinin Afrin'de YPG ile iş birliği yaparak TSK ve ÖSO güçlerine karşı savaş ilan etmesi sonucunda bedelini ödeyeceğini ve Türk askerini hiç kimsenin durduramayacağını söylemişti.

YPG'DEN ESAD GÜÇLERİ HAKKINDA DOĞRULAMA GELDİ

YPG ile kirli bir pazarlık içinde olduğu iddia edilen Esad güçlerinin Zeytin Dalı operasyonunun hızla devam ettiği Afrin bölgesine girmeye başladığı iddiaları terör örgütü YPG'nin sözde sözcüsü Haseke tarafından doğrulanmış ve Esad güçlerinin YPG'nin yanında Türk Silahlı Kuvvetleri İle Özgür Suriye Ordusu bilirklerine karşı savaşacağını söylemişti. Ayrıca sözlerinde Esad güçlerinin Afrin halkını savunacağına da değinmişti. Bu olayın askeri bir mesele olduğunu söyleyen sözde YPG sözcüsü Haseke, Esad güçlerinden Afrin'e ne kadar asker girdiği konusunda bir sayı veremeyeceğini söyledi.