Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad güçlerinin Afrin’e girmesi hakkında yaptığı açıklamada, ’10 kadar pikapla geldiler, top atışı yapılınca geri çekildiler, o dosya şimdilik kapandı’ dedi.

Esad güçlerinin TSK ve ÖSO birliklerinin operasyon düzenlediği Afrin bölgesine giriş yapmaya başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘O dosya şimdilik kapandı’ dedi.

‘GERİ DÖNMEK DURUMUNDA KALDILAR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olarak Türkiye’de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’u karşıladığı resmi törenin ardından Ankara’da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Esad güçlerinin Afrin’e giriş yapmaya başlamasıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, bu akşam saatlerinde Esad rejimine ait olan güçlerin bazı pikaplarla Afrin’e doğru hareket ettiğinin tespit edildiğini ancak yapılan top atışları sonrasında geri dönmek zorunda kaldıklarını ve o dosyanın kapandığını söyledi.

'BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER'

Açıklamalarında, terör örgütlerinin kendilerine göre aldıkları kararlar ve attıkları adımlar yanlış adımlar oluyor dedi. Bunlara fırsat verilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, 'Bedelini çok ağır öderler' dedi.

MAKEDON MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını ve potansiyel işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Makedonya ile Türkiye arasında olan ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerinin ele alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makedonya'daki yatırımları da arttırma hedefinde olduklarını söyledi. İlerleyen dönemlerde daha fazla Türk şirketinin Makedonya'da faaliyet göstereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda da Makedonya ve Türkiye arasında işbirliğinin artacağı özellikle de FETÖPDY'yle ilgili olan tüm tehditleri iki ülke olarak kökünden kazıyacaklarını söyledi.