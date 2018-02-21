İzmir Çiğli ilçesinde bir kuaför işleten 44 yaşındaki D.T isimli kadın kuaför dükkanının içinde kurduğu gizli bir oda içindeki özel düzenekle yetiştirdiği Hint Keneviri ve uyuşturucuların yakalanmasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir kuaför dükkanı işleten 44 yaşındaki D.T isimli kadın kuaför dükkanı içinde kurduğu gizli düzenekle odanın içinde yetiştirdiği Hint Keneviri ve uyuşturucu maddelerin yakalanmasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

POLİS EKİPLERİ İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbar üzerine harekete geçmesiyle ortaya çıkan olayda, söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Kuaför dükkanının içine gizli bir oda ve düzenek kuran D.T’nin bu oda içinde Hint Keneviri ve uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlendi.

POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

D.T isimli kuaför işletmecisi kadının kuaför dükkanında yaptığı gizli odada kurduğu düzeneklerle yetiştirdiği Hint Keneviri ve uyuşturucu maddeler polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Kadının kurduğu özel düzenekle saksılar içinde Hin Keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Öte yandan iş yeri sahibi D.T polisler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kadının evinde gerçekleştirilen aramalarda da satışa hazır halde olan bir miktar esrar bulunduğu öğrenildi. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibinin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.