Almanya’da yaşanan dehşet olay bir kamp alanında Ganalı göçmen bir adamın kamp alanında sevgilisinin gözü önünde genç bir kadına tecavüz etti. Olayın ardından yakalanan ve 11 yıl hapis cezası alan sapığın aldığı ceza yüzünden hapishanede kendini yakmak istediği öğrenildi.

Olay, Almanya’da bir kampta meydana geldi. 31 yaşında olduğu öğrenilen Ganalı bir göçmen olan Eric isimli şahsın geride bıraktığımız yılın Ekim ayında kamp alanında genç bir kadına sevgilisinin gözü önünde tecavüz etti.

YAKALANARAK HAPİS VEZASINA ÇARPTIRILDI

Sevgilisinin gözü önünde tecavüz ettiği genç kadına dehşeti yaşatan sapık adamın olay sonrasında yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Tecavüzcü sapığın çıkarıldığı mahkeme tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve cezaevine gönderildiği öğrenildi.

HAPİSHANEDE KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ

11 yıl hapis cezası alan sapık adamın cezaevinde yatağını ateşe verdiği ve intihar etmek istediği öğrenildi. Kendini yakmak isteyen şahsın son anda kurtarıldığı ve acilen hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Hastaneye kaldırılan Eric’in sağlık durumunun ciddi olduğu ve vücudunun yüzde otuzluk kısmında üçüncü dereceden yanık olduğu tespit edildi.

EKSTRA CEZA ALACAK

Olay sonrasında verdiği ifadede suçsuz olduğunu iddia eden Eric’in hastaneden çıktıktan sonra cezaevine zarar vermesinden dolayı ekstra ceza alacağı ve bu cezanın eğer kurtulursa kendisine bildirileceği belirtildi.