Altın fiyatlarında son dönemlerde yaşanan iniş çıkışlar tüm hızıyla devam ederken yeni günde gram altın bir sürpriz yaptı ve çeyrek altının aksine gerilemeye geçti. Çeyrek altın hızlı yükselişine devam ederken diğer altın çeşitlerinde de sürprizler yaşandı. İşte 21 Şubat 2018 Çarşamba güncel altın fiyatları ve detayları…

21 Şubat 2018 Çarşamba Kapalıçarşı altın fiyatları yeni güne sürprizli bir başlangıç yaptı. Gram altın büyük bir sürpriz yaptı ve gerilemeye geçti. Çeyrek altında ise alıcısının beklediği düşüş yaşanmadı ve fiyatlar yukarı doğru ilerlemeye devam etti. Analistlerin son değerlendirmelerinde altın fiyatlarının hareketli günlere giriş yaptığı ve inişli çıkışlı zamanların ilerleyen günlerde daha sık görüleceği belirtildi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne oldu? Altın fiyatları genel olarak yeni günde nasıl ilerledi? İşte tüm detaylar…

GRAM ALTINDA SÜRPRİZ GERİLEME

21 Şubat 2018 Çarşamba gününde gram altın alıcısının yüzünü güldürdü ve 162,29 liradan işleme kondu. Çeyrek altın ise yatırımcısına kazandırmaya devam etti ve 266,63 lirayla vitrinlerdeki yerini aldı. Tam altın da yüksek ilerleyişini sürdürdü ve 1.063 liradan alıcısına sunuldu. Yarım altın fiyatları ise 533,27 liradan yeni günde ilerleyişine devam etti. Ons altın fiyatları 1.328 lirayla gerileme yaşarken 22 ayar bilezik 148,72 lira oldu. Cumhuriyet altını 1.084 lirayla düşüşe geçerken beşli altın 5.300 lirayla yeni günde yükseliş yaşayan altın çeşidi oldu.