Tüm Türkiye’nin gözü Afrin’e çevrilmişken acı haber Kuzey Irak Kanireş bölgesinden geldi. Güvenlik güçlerimizin teröristlerle girdiği çatışmada 2 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Kuzey Irak Kanireş bölgesinde güvenlik güçleri ve terör örgütleri arasında çıkan çatışma sonucunda 2 askerimizin şehit olduğu açıklandı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON SÜRÜYOR

Tüm Türkiye'nin gözü Afrin'e çevrilmişken acı haber Kuzey Irak'tan geldi. Alınan bilgikere göre, Kuzey Irak Kanireş bölgesinde PKK'lı teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucunda 2 askerimiz şehit düştü. Bölgede güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyonunun evam ettiği öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kuzey Irak bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerimizin teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştüğünü belirtti. Öte yandan bölgede teröristlere yönelik oeprasyonların geniş çaplı şekilde devam ettiği öğrenildi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakkari Şemdinli ilçesi karşısında yer alan Kanireş bölgesinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucunda 2 askerimizin şehit olduğu belirtildi. Aynı zamanda yapılan açıklamada, 1 askerin de yaralandığı belirtildi. Bölgede operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet yaralı askerimize acil şifalar dilendi. TSK, terörle mücadelenin Türk milletinden alınan büyük güçle tüm kararlılığıyla devam edeceğini de aktardı.