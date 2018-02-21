﻿ 2 Yıl Sonra Gelen Korkunç İtiraf! Cinsel İlişkiye Girdikleri Yaşlı Kadını Boğarak Öldüren 2 Kişi Anlattıklarıyla Şok Etti

2 Yıl Sonra Gelen Korkunç İtiraf! Cinsel İlişkiye Girdikleri Yaşlı Kadını Boğarak Öldüren 2 Kişi Anlattıklarıyla Şok Etti

Antalya’da yaklaşık 2 sene önce kendi evinde ölü bulunan 68 yaşındaki bir kadının 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İşte detaylar…

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2 Yıl Sonra Gelen Korkunç İtiraf! Cinsel İlişkiye Girdikleri Yaşlı Kadını Boğarak Öldüren 2 Kişi Anlattıklarıyla Şok Etti
2 Yıl Sonra Gelen Korkunç İtiraf! Cinsel İlişkiye Girdikleri Yaşlı Kadını Boğarak Öldüren 2 Kişi Anlattıklarıyla Şok Etti Tarih: 2018-02-21 Saat: 13:50:59
Güncelleme : 2018-02-21 13:50:59

Antalya’da yaklaşık 2 sene önce kendi evinde ölü bulunan 68 yaşındaki bir kadının 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İşte detaylar…

Olay, 2016 yılında Antalya Alanya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 68 yaşında olan yaşlı bir kadının kendi evinde cesedi bulunmuş ve şüpheli ölüm sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda yaşlı kadının cinsel ilişkiye girdikten sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

CESEDİ EVİNDE BULUNMUŞTU

68 yaşında olan Adalet Maydos isimli bir kadın bundan yaklaşık 2 sene önce evinde ölü olarak bulundu. yaşlı kadından uzun bir süre haber alınamaması sonucunda olay jandarma ekiplerine haber verildi. Alınan ihbar üzerine arama çalışmalarına başlayan jandarma ekipleri yaşlı kadını evinde ölü olarak buldu. Evde yapılan incelemeler sonrasında 68 yaşındaki kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve ölüm nedeni araştırılmaya başlandı.

2 KİŞİ TARAFINDAN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ölümünün üstünden 2 sene geçen Adalet Maydos isimli yaşlı kadının ortaya çıkan raporunda cinsel ilişki sonrasında boğularak öldüğü tespit edildi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla harekete geçen ekipler cinayet şüphelisi olarak gördükleri Hayri K. ve Murat B.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve ifadelerinde her şey, itiraf eden 2 şüpheli yaşlı kadınla para karşılığında cinsel birliktelik yaşadıklarını ancak cinsel ilişki esnasında boğazını sıkmasıyla gözlerinin kaydığını ve bir anda hareketsiz bir şekilde yere düştüğünü söylediler. Kadının yere düşmesiyle korktuklarını söyleyen şahıslar Adliyeye sevk edildi.

 

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