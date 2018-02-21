Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Kalkınma Planı toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin insansız tankları üretebilir hale gelmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Kalkınma Planı Tanıtımı Toplantısında yaptığı açıklamalarda önemli bir konuya değindi. Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Savunma Sanayisinde yaşanan son gelişmeleri de aktardı.

‘EN İYİ ŞEKİLDE DENGELEDİK’

Amaca ulaşmanın en önemli amacı planlamadır diyen Recep Tayyip Erdoğan, tüm bu süreçte fırsatları ve riskleri en iyi şekilde dengeleyerek kaynakları da azami ölçüde değerlendiren ülkeler her zaman hedeflerine ulaşacaklarını ve bunu yapamayan devletlerin gerilemeye devam edeceklerini söyledi. Kalkınma planında 2023 belgesinin en somut belge olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin sosyal ve manevi kalkınmayı da önemsediğini söyledi.

‘İNSANSIZ TANK ÜRETMELİYİZ’

Türkiye ekonomisi ve kalkınması hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin daha iyi yerlere geleceğini söyleyerek mutlaka insansız tank üretir hale gelinmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bunu yapacağını söyleyen Erdoğan, ‘Artık bu teknolojiyi yakalayan ülke konumuna geliyoruz’ dedi. Savunma Sanayisinde de yapılan hamlelere değinen Erdoğan, 2002 yılında 66 savunma projesinin yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranıyla yürütülürken 2017 yılında bu 600 projenin yüzde 65’in üzerine çıkarıldığını söyledi. Şimdilerde Afrin’de bulunan zırhlı araç taşıyıcıların hepsinin Türk malı olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin kötü komşularının en sonunda Türkiye’yi silahlı ve silahsız insansız hava aracı sahibi yaptığını söyledi.