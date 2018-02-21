BBC’den geçen son dakika bilgisinde Esad rejimine bağlı olan yaklaşık 500 kişilik askeri birliğin Afrin’e girdiği belirtildi.

Alınan son bilgilerde, İngiliz yayın kuruluşu olan BBC'den geçen habere göre, Esad rejimine bağlı olan yaklaşık 500 kişilik askeri birliğin Afrin'e giriş yaptığı duyuruldu. Haber BBC haricinde Suriye Haber Ajansı olan SANAve Uluslarası Haber Ajansı olan Reuters tarafından da doğrulandı.

DÜN GERİ PÜSKÜRTÜLMÜŞLERDİ

Öte yandan dün de TSK ve ÖSO birliklerinin Zeytin Dalı operasyonunu devam ettirdiği Afrin bölgesine girmeye çalışan Esad rejimine bağlı güçlerin yaklaşık 10 pikapla bölgeye girmeye çalıştığı ancak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan top atışları sonucunda Esad rejimine bağlı güçler geri çekilmişti.

ZEYTİN DALI HAREKATI SÜRÜYOR

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede bulunan PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik olan bu operasyonun zafere ulaşana kadar devam edeceği her seferinde kamuyoyuna aktarılırken Esad rejimine bağlı güçlern son iki günde Afrin'e girmeye başlamaları konusunda hükümetten gelen tepkilerde de Zeytin Dalı operasyonunda geri adım atılmayacağı belirtiliyor. Operasyon hem havadan hem de karadan devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad güçlerinin bölgeye girmesi halinde bunun sonucu olacağını ve Zeytin Dalı operasyonunda bölgede oluşabilecek her türlü tehdidin ortadan kaldırılacağını söylemişti.

TÜRK ORDUSU TEYAKKUZDA

Suriye'nin Afrin bölgesinde bölge halkının güven ve huzurunu sağlamak için operasyon başlatan TSK ve ÖSO birlikleri bölgede operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Türk ordusu ve Özgür Suriye Ordusu bilirkleri bölgede teyakkuzlarına devam ederken oluşabilecek herhangi bir tehdide karşı tedbirli bir şekilde varlıklarını koruyor. YPG ile anlaşma sağladığı ve Afrin'e girerek TSK'ya karşı YPG'nin yanında yer alacağı iddia edilen Esad rejimine ait güçlerin Afrin'e girişine izin vermeyen TSK oluşabilecek herhangi bir olağanüstü duruma karşı hazırda bekliyor.