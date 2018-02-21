Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geride bıraktığımız yıl Danıştay kararıyla yürütmesi durdurulan kimyasal hadımın yeniden yönetmeliğe koyulacağını açıkladı. İşte kimyasal hadımın dünyada uygulandığı farklı şekiller…

Adana’da son yaşanan iğrenç çocuk istismarı sonrasında Türkiye’de büyük bir ayaklanma başladı ve birçok imza kampanyasıyla halk sesini duyurmaya çalıştı. Halkın sesi sonrasında hükümet harekete geçerken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geride bıraktığımız yıl yürütmesi durdurulan kimyasal hadımın yeniden yönetmeliğe gireceğini açıkladı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Türkiye’de çocuk ve kadın tecavüzlerine karşı büyük bir ayaklanma başlarken hükümette istismarlar karşısında düğmeye bastı ve geride bıraktığımız günlerde Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan çocuklara ve kadınlara yönelik olan cinsel saldırı suçlarıyla ilgili 6 bakandan oluşan bir komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

CEZALAR EN AĞIRA ÇIKARILACAK

Öte yandan Bozdağ, cinsel saldırı suçlarıyla ilgili cezaların yeniden düzenleneceği ve en ağır cezaların işleme konacağını belirtmişti.

KİMYASAL HADIM NEDİR?

Kimyasal hadım, bir kişinin cinsel dürtülerini azaltıcı birtakım ilaçların kişiye enjekte edilmesidir. Bu ilaç kişiye verildiğinde cinsel fonksiyonları azaltılır. Amerika’da pek çok eyalette uygulanan kimyasal hadım, Türkiye’nin gündeminde olan kimyasal hadımın yürürlüğe girmesi durumunda kişiye ne kadar süreli ve ne kadar dozda uygulanacağı henüz belirli değildir. Suça giden yolları ortadan kaldırma ve cinsel saldırıları en aza indirme yolunda etkili bir ceza olacak olan kimyasal hadımın Türkiye’de ne zaman işleme koyulacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.