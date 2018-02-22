Konya Selçuk Üniversitesinde daire başkanının skandal teklifi gün yüzüne çıktı. İddialara göre özel kalemini tehditle taciz eden daire başkanı, "Benimle şehvetle cinsel ilişkiye girmek ister misin?" diye sorarak ahlaksız teklifte de bulundu.

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda görevli 2 kadının şikayeti ile ortaya çıkan olay şok etkisi yarattı. 2 kadın, daire başkanının kendilerini tehdit ve taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Konya 1. Aile Mahkemesi H.H.S.’nin taciz ettiği T.O. ile iletişime geçmemesi, ev, iş yeri ve ailesine yaklaşmaması konusunda tedbir kararı aldı.

TEHDİT ETTİĞİ İÇİN KİMSEYE ANLATMAMIŞ

Olayın geçtiğimiz Temmuz ayı sonlarında yaşandığı, ancak Daire başkanının özel kalemi olarak görev yapan 28 yaşındaki kadının aldığı tehditler ve ailesinden çekindiği için sustuğu iddia edildi.

“ODASINA ÇAĞIRIP KAPIYI KAPATIRDI”

Daire Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunan kadın, H.H.S’nin kendisini odasına çağırıp kapıyı kapattığını ve ısrarla hayatında birinin olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de 'Hayırdır başkanım' diye sorduğunu ancak ısrar edince 'Hayır yok' dediğini söyledi. Daire başkanının bunun üzerine kendisine 'Benimle sevgili olmak şehvetle cinsel ilişkiye girmek ister misin?' diye sorunca hem çok korktuğunu, hem de çok şaşırdığını söyleyen mağdur kadın, 'Terbiyesizlik yapmayın ben sizin kızınızdan bile küçüğüm' deyip odadan çıktım. Sonra da yine sözle defalarca taciz etti" ifadelerini kullandı.

AİLESİ İLE TEHDİT ETTİ

T.O., yaşanan bu olayın ardından H.S.'nin her fırsatta kendisine ruhsatlı silahını gösterdiğini ve durumu anlatırsan seni de aileni de yaşatmam dediğini iddia etti. Daha sonra durumu babasına anlattığını söyleyen genç kadın, babası ile birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.