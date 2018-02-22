TV8 ekranlarının severek ve büyük bir ilgiyle takip edilen en leziz programı Yemekteyiz'in haftanın finali gününe sadece 1 gün kala bugün yarışan isim Bilgin Hanım oldu. Bilgin Hanım Yemekteyiz'in ilk gününden itibaren yüksek ses tonu ve yediği her yemeği beğenmesiyle olay olurken yarışmacı arkadaşları onu eleştiri yağmuruna tutmuştu. Peki, Bilgin Hanım yemeklerini yetiştirebildi mi? Bilgin Hanımın evinde neler yaşandı? Bilgin Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 22 ŞUBAT 2018 BİLGİN HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in tarzı ve kişiliğiyle adından sıkça bahzettirmeyi başaran yarışmacısı Bilgin Hanım rakiplerine ilk olarak ezogelin çorbası ikramı yaptı. Çorbası beğenilmeyen Bilgin Hanım daha yemeğinin başlangıcında eleştirilerin odağında oldu. ara yemeğinde kıymalı börek ikramı yapan Bilgin Hanımın böreği genel olarak beğenildi. Ana yemek olarak Kağıt kebabı ve bulgur pilavı sunan Bilgin Hanımın pilavı beğenilmedi. Yarışmacılar Bilgin Hanımın temizliğine ve hijyenine de yoğun eleştiri yaptı. Son olarak ev baklavası yapan ve baklavasını kendi elleriyle açan yarışmacının baklavası beğenildive 3 saat içinde baklavayı açması takdir topladı.

TV8 YEMEKTEYİZ 22 ŞUBAT 2018 BİLGİN HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in dördüncü gün yarışmacısı Bilgin Hanım FilizHanımdan 6, Dağhan Beyden 2, Sinem Hanımdan 3 ve Metin Beyden 7 puan alarak gününü toplamda 18 puanda tamamladı. Yemekteyiz'in yarın yayınlanacak olan haftanın finali bölümğnde Filiz Hanım yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com